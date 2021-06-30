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Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi

30.06.2021 14:57

Bursa'da bir süre beraber yaşadığı Tolgahan T. tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışılan S.K.'nın yardımına olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen yetişti. Tolgahan T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, S.K.'yi polis gelene kadar otomobiline bindirip korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına alırken, muhabirler ise olayla ilgili polis merkezine giderek ifade verdi.

Bursa'da yaşayan S.K. 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı, 2 çocuğunun babası Tolgahan T.'yi gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar verdi. Çocuklarını, Tolgahan T.'nin annesine bırakan S.K. cep telefonu numarasını değiştirip Nilüfer'deki Görükle Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı.

Bir süre sonra S.K.'nin oturduğu evi öğrenen Tolgahan T. kadını rahatsız etmeye başladı. S.K. polise gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık Tolgahan T. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Bıçak zoruyla taksiye bindirilen kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti

BIÇAK ZORUYLA TAKSİYE BİNDİRDİ

Uzaklaştırma kararına rağmen dün saat 14.00 sıralarında Görükle Mahallesi'ne giden Tolgahan T. S.K.'nin evine zorla girdi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tolgahan T. darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı.

Bıçak zoruyla taksiye bindirilen kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti

OLAY YERİNDEN GEÇEN MUHABİRLER KURTARDI

Bu sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Bunun üzerine otomobillerinden inip, olaya müdahale eden muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi. Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için S.K.'yi kendi kullandıkları otomobile bindirdi.

Bıçak zoruyla taksiye bindirilen kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti

MUHABİRLERİ TEHDİT ETTİLER

Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, "Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun" diyerek tehditler yağdırdı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bıçak zoruyla taksiye bindirilen kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti

"7 KEZ ŞİKAYET ETTİM, DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K. daha önce darbedildiği için 7 kez şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Ancak 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var." dedi.

"BUGÜN DEĞİL AMA BİR GÜN SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM"

"Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil" diyen S.K., can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, "Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede" diye konuştu.

Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

"DHA MUHABİRLERİ OLARAK ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi. Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti. Bugün saldırganın, kadını belki de katletmesini önledik, 10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de ona şahitlik edecektik. Biz DHA muhabirleri olarak elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına şiddetin önünde durmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi

Evren, Polis, Bursa, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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