Son Dakika Haberleri: Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı (2)
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Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARSamsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Samsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
Samsun, Güncel
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