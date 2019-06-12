Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARSamsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Samsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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