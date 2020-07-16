Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı - Son Dakika

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar pazarında hareketlilik erken başladı.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar pazarında hareketlilik erken başladı. Vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşamamak için erkenden bıçaklarını bilemeye getirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na 15 gün kala bıçakçılar pazarında hareketlilik erken başladı. Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yer alan bıçakçılar pazarında 25 yıldır bıçakçılık işiyle uğraşan Mustafa Kamacı, Kurban Bayramı'na 15 gün olmasına rağmen vatandaşların erkenden geldiklerini söyledi. Kamacı, "Bizim yoğunluğumuz başladı. Bu yıl biraz daha erken başladı diyebiliriz. Korona virüs nedeniyle şu ana kadar işlerimizde durgunluk yaşanıyordu. Son bir haftadır işlerimiz yavaş yavaş olmaya başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak almaya ve bilemeye gelenler var. Bayrama 2-3 gün kala genelde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız yoğunluğa kalmamaları için bir an önce bıçaklarını bilemeye getirsinler. Virüs nedeniyle yoğunluğa neden olunmaması için bıçaklarını bileyemeyen vatandaşlarımızın da yeni bıçak almalarını tavsiye ederiz" dedi.

Bıçaklarını bilemeye gelen vatandaşlardan Rıdvan Göktaş, "Kurban Bayramına birkaç gün kala yoğunluk yaşanıyor. Bayram yoğunluğuna yakalanmamak için erkenden bıçaklarımızı keskinletmek için getirdik" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı - Son Dakika
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