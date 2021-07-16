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Bıçakçılarda "Kurban Bayramı" mesaisi başladı - Son Dakika

Bıçakçılarda "Kurban Bayramı" mesaisi başladı

16.07.2021 16:54

Bıçakçılarda "Kurban Bayramı" mesaisi başladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'deki bıçakçılarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bıçakçılarda "Kurban Bayramı" mesaisi başladı

EDİRNE - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'deki bıçakçılarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bıçak biletme ve bakımı yaptırmak isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Edirne'de Tahtakale Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçakçılarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar, sıcak havaya rağmen işlerini özenle sürdürmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bıçakçılığın son temsilcileri, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı için fazla mesai yapıyor.

"Bıçağın keskin olması çok önemli"

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini almasının yanı sıra vatandaşların getirdikleri bıçaklarda bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Babadan kalma mesleği sürdüren 72 yaşındaki bıçak ustası Mehmet Çetin, "Her yıl bu zamanlar işlerimiz yoğunlaşıyor. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli. Vatandaşlarımız bıçak biletme işini son günlere bıraktığı için bu günlerde biraz yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Müşterilerin arife gününden önce gelmelerini istediklerini ifade eden Çetin, bu sayede hem müşterilerin hem de bıçakçıların daha rahat edeceğini belirtti. Ustadan vatandaşlara uyarı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların bıçakçıların yolunu tuttuğunu söyleyen Çetin, "Eskiden ömürlük bıçaklar vardı, şimdi her gün yeni yeni bıçaklar yapılıyor. Fabrikasyon üretim olunca kalite de düşüyor ancak Kurban Bayramı'nda kasapların bıçağı sağlam olmalıdır. Vatandaşlara tavsiyemiz bıçak bakım işini son güne bırakmamalıdır. Ayrıca bu mesleğin devamı için çırak yetişmiyor" diye konuştu.

Hem vatandaşların hem de kasapların bayram öncesi bıçaklarını biletmeye getirdiğini söyleyen bıçak ustası Basri İlktan, işlerin artmasıyla birlikte fazla mesai yaptıklarını ve dükkanın önünde sıra olduğunu aktardı.

"Güzel bileme yapıyorlar her sene geliyorum"

İşini son güne bırakmak istemediği için erkenden geldiğini söyleyen vatandaşlardan Derviş Demir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçaklarımızı biletmeye getirdik. Güzel bileme yapıyorlar. Bu yüzden çok sıra oluyor. Önümde sıra bekleyen 1 kişi var. Çok beklemeyeceğim. Bayram inşallah herkes için hayırlı olsun. Salgının etkisi devam ediyor bu yüzden tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bıçaklar köreldiği için Kurban Bayramı öncesi biletmeye getirdiklerini söyleyen İlhami Savcı, "Kurbanı düzgün kesmek ve hayvanın acı çekmemesi için bıçaklarımızı biletmeye getirdik. Geçen sene de bu zaman getirip biletme işlemini yaptırmıştık. Bıçakçılarda bayram öncesi yoğunluk oluşuyor" dedi.

"Acı çekmemesi için de keskin bıçak olması gerekiyor"

Bıçaklarını biletmeye getiren vatandaşlardan Barış Koç, "Kurban kesim işi yaptığımız için her sene bıçaklarımızı biletmek zorundayız. Bu sene de geldik bıçaklarımızı bıraktık. Biz kurban keserken helal kesim, dua ve koçların gözlerinin kapanmasına dikkat ediyoruz. Acı çekmemesi için de keskin bıçak olması gerekiyor. Buradan kurban kesimi yapacak olanlara bıçaklarını biletmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Son güne de bırakılmaması gerekiyor" dedi.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı
Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi başladı

Kurban Bayramı, Bayram, Edirne, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bıçakçılarda 'Kurban Bayramı' mesaisi başladı - Son Dakika


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