Bıçakçılarda kurban bayramı yoğunluğu

Kurban bayramına hazırlık yapan vatandaşlar kurban bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu

OSMANİYE - Kurban bayramına sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar kurban bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tutarken bıçak ustaları, vatandaşların bıçaklarını biletmek için son güne kalmamaları gerektiğini söylediler.

Kurban bayramına kısa bir süre kala bıçakçılarda bayram yoğunluğu başladı. Kurban bayramına hazırlık yapan vatandaşlar, eda edecekleri kurbanlıklarını daha kolay ve eziyet etmek kesmek için soluğu bıçakçılarda aldı. Sabah saatlerinden gece saatlerine kadar bıçak bilemesi yapan ustalar gün içerisinde gelen irili ufaklı yüzerlerce bıçağın ağzını yapıyor. Osmaniye'de 1936'dan beri bıçakçılık mesleğinde hizmet verdiklerini belirten bıçakçı Ali Umuş, vatandaşların kurban bıçaklarını bilindik yerlere yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte hummalı bir çalışmaya başladıklarını ifade eden Umuş, "1936'dan beri bıçakçılık mesleğini sürdürüyoruz. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bıçaklarını biletmek için getiriyorlar. Bizimde kendilerinden ricamız bıçaklarını son günlere bırakmasınlar. Çünkü son günlerde yoğunluk oluşuyor. Birde vatandaşlarımız her yerde bıçaklarını bile yaptırmasınlar. Bir lira kar edeceğiz diye düşünmesinler. Bıçaklarını bilindik yerlere yaptırsınlar. Çünkü müşteri memnuniyeti güzeldir. Kurban bıçakları da 40 ila 50 lira arasında değişiyor. 10 liraya 15 liraya da bıçaklar var ancak iyi bir kurban bıçağı 40 ile 50 lira arasındadır" diye konuştu.