Bıçakçılarda 'kurban' mesaisi yoğun geçiyor

Tekirdağ
'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.
Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.
Tekirdağ'da 138 yıldır ata mesleğini icra eden "Bıçakçı" ailesi de bayramda rahat kesim yapmak için müşterilerin getirdiği bıçakları keskin hale getiriyor.
Bıçak ustası Murat Bıçakçı
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.
Tekirdağ'da 138 yıldır ata mesleğini devam ettirdiğini belirten Bıçakçı, "Bayrama sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Birazda bıçak biletme işini insanımız son günlere bıraktığı için böyle oluyor. Biz hem insanların bıçaklarını keskinleştiriyoruz hem de kendi ürettiğimiz bıçakların satışını yapıyoruz." dedi.
"Bıçak ve satırı 2,5 liraya biliyoruz"
Kesimin hayvana acı çektirmeden yapılması gerektiğini ifade eden Bıçakçı, şunları kaydetti:
"Öncelikle iyi bir bıçağın iyi bir ustanın elinden geçmiş olması gerek. Ağzının dövülerek açılması lazım. Piyasada şu an ucuz ama kalitesiz bıçaklar dolaşıyor. İyi bir bıçağın geriden incelerek açılması gerekir. Şimdiki üreticiler ucunu ufaktan açıp parlatıp satıyor. Marketlerden alınan bıçaklar çok sağlıklı değil. İyi kesim için ustanın elinden geçen bir bıçak şart."
Bıçakçı'nın oğlu Alaattin Bıçakçı da ailesinin 4 kuşaktır bıçak bilediğini dile getirdi.
Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Bıçakçı, "Kurban bayramı öncesi her zaman yoğunluğumuz oluyor. En iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar ucuza kaçıp kalitesiz bıçak almak yerine paraya kıyıp uzun yıllar kullanacağı kaliteli bıçakları tercih etmeli." diye konuştu.
Bıçakçı, bıçak ve satırı 2,5 liraya bilediklerini kaydetti.