Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.



Niksar ilçesinde kurbanlıklarını daha kolay ve eziyet etmeden kesmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Bıçakçılar ise gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. Şeyh Keşfi Osman Efendi Camii pasajında bulunan iş yerinde bıçak imalatı ve bileme işi yapan Kaya Berke ve oğlu Uğur Berke taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Bıçakçı Uğur Berke, kurban bayramı öncesinde tatlı bir telaş başladığını ifade ederek, "Vatandaşlar bayrama kısa bir süre kala bıçaklarını bilemeye getiriyorlar. Bizlere körelmiş bıçakları bileyerek keskinleşmelerini sağlıyoruz. Kurban öncesi yoğunluk söz konusu. Her yıl olduğu gibi bu sene de bileme işleri bayrama kısa süre kala hız kazanıyor. Bunun yanında normal bıçak satışlarımız sürüyor. Hayvanların kesilirken eziyet görmemesi için bileme çok mühim. Bıçaklar ne kadar keskin olursa hayvan kesilirken o kadar az eziyet duyar, bu bileme işlemi de herkese yaptırılmamalı. Bıçakları 3 liraya bilerken, satırları ise 10 liraya biliyoruz" dedi. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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