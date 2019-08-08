Son Dakika Haberleri: Bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi
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Bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi

1 saat önce

Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların bayram mesaisi yoğunlaştı.

Bıçakçıların
Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların bayram mesaisi yoğunlaştı.
Tarihi Çöplük Çarşısı'ndaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürettikleri bıçakların satışını yaparken, diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle 2,5 lira karşılığında keskinleştiriyor. Bilemenin yanı sıra vatandaşların getirdiği kırık bıçaklar da maharetli ellerce onarılıp kullanılabilir hale getiriliyor.
Babasından devraldığı mesleğini sürdüren ve yaklaşık 50 yıldır bıçakçılık yapan Yılmaz Hışır, Kurban Bayramı'na 3 gün kala bayram mesaisinin başladığını ancak vatandaşların işlerini son günlere bırakması nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Günde yaklaşık 19 saat mesai yaptıklarını belirten Hışır, "Kurban Bayramı nedeniyle işlerimiz sıkışık. Vatandaşa her yıl 'son güne bırakmayın' diyoruz ancak yine son güne bırakıyorlar. Dün saat 01.00'de gittik evimize. Sabah 06.30'da tekrar geliyoruz. Vatandaşın mağdur olmaması için günde 19 saat mesai yaptığımız oluyor." dedi.
Bileme ücretlerine 3 yıldır zam yapmadıklarını dile getiren Hışır, "Üç yıldır bıçak 2,5 lira, satır 5 lira ve balta da 7,5 lira ücret karşılığında bileniyor." diye konuştu.
Vatandaşları özellikle kurban kesiminde el yapımı dövme bıçak tercih etmeleri konusunda uyaran Hışır, "Piyasada bir çok bıçağın üzerinde 'dövme bıçak' yazıyor. Ancak her bıçak dövme değil. Dövme bıçak en az 80-100 lira gibi fiyatlara satılıyor. 15-20 liralık bıçaklar üzerinde 'dövme yazsa da dövme değil." ifadelerini kullandı.
Hışır, düşük fiyatlı ithal bıçakların talep görmesinden dolayı yerli üretim kaliteli bıçakların satışının zorlaştığını belirterek, "Çarşıda 10-15 liraya satılan bıçaklar görüyoruz. Bu bıçaklar birkaç ay bile dayanmadan körleşiyor. Bizim çeliği döverek yaptığımız el yapımı bıçaklar ise hiç onarım görmeden 4-5 yıl dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kurban Bayramı, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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