Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı - Son Dakika
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Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı

11.07.2022 21:46
Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı

Antalya'da bir şahıs trafikte tartıştığı kişileri yerden aldığı bıçakla kovaladı, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakla kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir şahıs trafikte tartıştığı kişileri yerden aldığı bıçakla kovaladı, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakla kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı. Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, hırsını alamayınca kaçan şahısların aracının 4 lastiğini bıçakladı. Yaşanan anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

YORUMLAR
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Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı - Son Dakika
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