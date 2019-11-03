Son Dakika Haberleri: Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı
Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı

Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı

7 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protesto gösterileri sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protesto gösterileri sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Bıçaklı saldırganın ayrıca bir göstericinin de kulağını ısırarak kopardığı belirtildi.


Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler bugün de devam ediyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Tai Koo bölgesinde gösteriler sırasında bir AVM'nin önünde bıçaklı saldırı meydana geldiği belirtildi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.


Bıçaklı saldırganın ayrıca bir göstericinin de kulağını ısırarak kopardığı belirtildi. Erkek olduğu belirtilen saldırganın kimliği henüz bilinmezken, yerel kaynaklar saldırganın Pekin yanlısı olduğunu öne sürdü. Saldırganın çevredeki göstericiler tarafından yakalandığı ve polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.


Bugün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular Cityplaza adlı AVM'yi bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.


Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti.


Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. - HONG KONG

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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