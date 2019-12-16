Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş - Son Dakika

Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş

6 saat önce

MERSİN'de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal'ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş, System.String[]

MERSİN'de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal'ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü.  20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada, olay günü Nurcan Altundal'ı kurtarmaya çalışan ekipte görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanık Ali Altundal'ın, boğazına bıçak dayadığı eşinin kafasını, yardım istemesi üzerine defalarca demir korkuluklara vurduğunu, kapıyı açmak için kendilerine yardımcı olmaya çalışan çocuklarına da kızdığını anlattı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyası ile Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Toroslar, Polis, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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