Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

15.07.2022 16:28
Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde, babası Adem Güneş'i (58) bıçakla öldüren, annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem Güneş'i (20) yaralayan Emirhan Güneş (27), tutuklandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, babası Adem Güneş'i (58) bıçakla öldüren, annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem Güneş'i (20) yaralayan Emirhan Güneş (27), tutuklandı. Anne ile kızın tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden baba toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Nurettin Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan Güneş, bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Emirhan Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem Güneş'i, ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem Güneş'i bıçakladı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve anne-kız, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adem Güneş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan Güneş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABA TOPRAĞA VERİLDİAdem Güneş'nin cenazesi yakınları tarafından otopsi işleminin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Nurettin Mahalle Camii'ne getirildi. Adem Güneş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Emirhan Güneş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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