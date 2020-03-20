Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da cerrahi eldiven takıp bıçakla bakkalı gasbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Adana'da cerrahi eldiven takıp bıçakla bakkalı gasbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Ramazan B'ye ait bakkala gelen kişi, bıçakla iş yeri sahibini tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Şüpheli, kasadaki 1500 lirayı aldıktan sonra uzaklaştı.

Dükkan sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlının tanınmamak için başına kıyafetinin kapüşonunu geçirdiği, parmak izi bırakmamak için de cerrahi eldiven kullandığı görüldü.

Ekip, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlının üzerindeki kıyafeti bölgedeki bir evin önüne atılmış olarak buldu. İkamette bulunanlarla görüşen ekip, kıyafetlerin evde yaşayan A.U'ya ait olduğunu tespit etti.

Polis, bir apart otelde kaldığı bilgisine ulaştığı A.U'yu ve yanındaki kız arkadaşı B.E'yi gözaltına aldı.

B.E, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden A.U. ise tutuklandı.

Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı

Ertuğrulgazi Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]