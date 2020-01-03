Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir şahıs elindeki bıçakla banka soygunu girişiminde bulundu.

Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir şahıs elindeki bıçakla banka soygunu girişiminde bulundu. Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine soygun girişimi gerçekleşti.


İddia göre F. S. isimli zanlı elindeki bıçakla bankaya girerek vezneden paraları istedi. Bankada görevli bulunan yetkililer olayı anında polise haber verdi. Akçakoca ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri olaya anında müdahale ederek F. S. isimli şahıs kimseye zarar veremeden gözaltına alındı. Akçakoca Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısın sorgusunun devam ettiği ve ekipler tarafından inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
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