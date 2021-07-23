Bıçakla boğazını kesip, intihara kalkıştı! Genci kanlar içinde gören yakınları kahroldu - Son Dakika

Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sından yıllar hiçbir şey eksiltmedi! Son halini gören takipçilerinden yorum yağdı

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor