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Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti - Son Dakika

Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti

18.02.2022 09:44
Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti

Adana'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip kasadaki 525 lira parayı gasp eden şüpheli tutuklandı.

Adana'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip kasadaki 525 lira parayı gasp eden şüpheli tutuklandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Şubat Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan, kapüşonlu ve eldivenli bir kişi, marketin reyonlarında dolaştıktan sonra kasaya geldi. Şahıs cebinden çıkarttığı sustalı bıçağı kasiyer Gülcan D.'ye (25) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Paniğe kapılan Gülcan D., kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı. Şüpheli ise kasadaki 525 TL'yi alıp marketten ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Osman E. (33) olduğunu belirledi. Şüpheli evlerinin sokağında yürüdüğü sırada yakalandı. Osman E., emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürüp, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti
Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti
Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti

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Seyhan, Adana, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti - Son Dakika


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