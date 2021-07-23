BIÇAKLA KENDİ BOĞAZINI KESİP, 2'NCİ KATIN PENCERESİNDEN ATLADI - Son Dakika

Olay, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali İ.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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