Bıçakla kendine zarar veren adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da kendini bıçakla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan S.Ş. (32) ile karısı K.Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden K.Ş, eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken kollarından yaralandı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karnından ağır yaralanan S.Ş. ile kollarından yaralanan K.Ş'yi hastaneye götürdü.