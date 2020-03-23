Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefon görüşmesiyle ikna etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefon görüşmesiyle ikna etti - Son Dakika

Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefon görüşmesiyle ikna etti

6 saat önce

Aksaray'da sevgilisinden ayrıldığı gerekçesiyle elinde bıçakla köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis memuru telefonla görüşerek ikna etti.

Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefon görüşmesiyle ikna etti, System.String[]

Aksaray'da sevgilisinden ayrıldığı gerekçesiyle elinde bıçakla köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis memuru telefonla görüşerek ikna etti.


Olay, saat 19.00 sıralarında Tacin Mahallesi Sanayi Sitesi Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinden ayrılan Ramazan D. (22) girdiği bunalım sonucu köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri şişme branda açarak şahsın atlama ihtimali üzerine önlem alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de olay yerinde hazır kıta bekledi. Bu sırada polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Köprü üzerinde polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, öte yandan şahsın telefonu arayan polis memuru uzun uğraşlar sonucu telefonla Ramazan D.'yi ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. Şahsın ikna olması üzerine vatandaşlar da rahat bir nefes alırken, gencin sevgilisinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Ramazan D. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Halk otobüsüne alınmayınca önüne atladı
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler         
20:00
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi         
17:51
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu         
16:34
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefon görüşmesiyle ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]