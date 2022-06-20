Bıçakla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli, emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bıçakla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli, emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi

20.06.2022 14:12

Antalya'da yaşanan olayda kuyumcuya giren eli bıçaklı şüpheli, işyerinde çalışan kadının boğazına bıçak dayayıp soygun yapmak istedi. Şüpheli, bir diğer kuyumcu çalışanı olan emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin verdiği ilk sözlü ifadede, "Kredi çektim, arkadaşıma tüm paralarımı kaptırdım. O yüzden girdim" dediği belirtildi.

Kuyumcuya giren Gökhan K. (43), kuyumcu çalışanı Sevilay isimli kadının boğazına bıçağı dayayıp 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları vermesini istedi. Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet isimli emekli polisin ruhsatlı tabancasını şüpheliye doğrulttu.

BIÇAĞI BIRAKIP TESLİM OLDU

Bıçağı bırakıp teslim olan Gökhan K., işyeri içerisinde tutuldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede işyeri önüne gelen polis, şüpheliyi kuyumcudan çıkartarak ekip otosuna aldı.

"TÜM PARAMI ARKADAŞIMA KAPTIRDIM"

Gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın polise verdiği ilk sözlü ifadede, "Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım" dediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerindeki çalışması sonrası, kuyumcu çalışanı kadın ile şüpheliyi etkisiz hale getiren emekli polis, ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli, emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçakla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli, emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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