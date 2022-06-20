Bıçakla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli, emekli polisin silah çekmesiyle etkisiz hale getirildi

Kuyumcuya giren Gökhan K. (43), kuyumcu çalışanı Sevilay isimli kadının boğazına bıçağı dayayıp 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları vermesini istedi. Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet isimli emekli polisin ruhsatlı tabancasını şüpheliye doğrulttu.

BIÇAĞI BIRAKIP TESLİM OLDU

Bıçağı bırakıp teslim olan Gökhan K., işyeri içerisinde tutuldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede işyeri önüne gelen polis, şüpheliyi kuyumcudan çıkartarak ekip otosuna aldı.

"TÜM PARAMI ARKADAŞIMA KAPTIRDIM"

Gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın polise verdiği ilk sözlü ifadede, "Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım" dediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerindeki çalışması sonrası, kuyumcu çalışanı kadın ile şüpheliyi etkisiz hale getiren emekli polis, ifade vermek için polis merkezine götürüldü.