Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

04.03.2022 15:34
Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da alkollü bir şekilde gittiği evdeki kadını bıçakla tehdit eden ardından olay yerine gelen polislere de bıçakla direnen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da alkollü bir şekilde gittiği evdeki kadını bıçakla tehdit eden ardından olay yerine gelen polislere de bıçakla direnen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahıs sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, kent merkezi Yenice Mahallesi 1178 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir şekilde M.G., isimli şahsın iş yerine giderek bıçakla tehdit ve hakaretlerde bulunan A.G., isimli şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Sonrasında ise aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen M.Y., isimli kadının evine giden şahıs bu defa eve zorla girmeye çalışı yine bıçakla kadını tehdit etti. Kadının polise haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli polis timleri ardından şahsa müdahale etmek istedikleri sırada şahıs bu defa bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi zor kullanarak etkisiz hale getirdi. Şahıs alkollü olduğu için olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Sonrasında ise şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sev edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu

Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:42:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bıçakla polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement