Sokak ortasında bıçaklı, tabureli kavga kamerada

Esenyurt'ta iki şahıs arasında çıkan kavgada bıçak ve tabureler konuştu

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki kişinin birbirine saldırdığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada şahıslardan biri tartıştığı adama bıçakla saldırırken, diğeri tabureyle karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki şahıs, dakikalar sonra kavga etmeye başladı. Şahıslardan biri, tartıştığı adama bıçakla saldırırken, diğeri ise tabure ile karşılık verdi. Dakikalarca süren olayda şans eseri yaralanan olmazken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Yaşanan o korku dolu anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.