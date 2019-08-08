Son Dakika Haberleri: Bıçakla yakıt isteyen adama, pompacının yanıtı böyle oldu
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Bıçakla yakıt isteyen adama, pompacının yanıtı böyle oldu

1 saat önce

Brezilya'da pompacıya bıçak çekerek, benzin isteyen adama pompacı benzini verdi ancak adamın istediği tarzda değil.Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklet ile akaryakıt istasyonuna giden bir adam, pompacıya bıçak çekerek depoyu doldurmasını istedi.

Bıçakla yakıt isteyen adama, pompacının yanıtı böyle oldu, System.String[]
Brezilya'da pompacıya bıçak çekerek, benzin isteyen adama pompacı benzini verdi ancak adamın istediği tarzda değil.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklet ile akaryakıt istasyonuna giden bir adam, pompacıya bıçak çekerek depoyu doldurmasını istedi. Bıçağı gören pompacı birkaç adamı geri gittikten sonra elindeki pompayı çalıştırdı ve adamı benzine buladı.
Şoke olan adam kız arkadaşını da alarak istasyondan kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adamın sevgilisi ile akaryakıt istasyonuna gelmesi
Bıçak çekerek yakıt istemesi
Pompacının tepkisi
Çiftin kaçışı


Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:46 Kaynak: DHA
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