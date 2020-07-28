BIÇAKLA YARALADIĞI PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika

AVCILAR'da bıçakla parmağını kesen, parmağı şişince de yüzüğü çıkaramayan genç hastaneye gitti. Burada sağlık ekiplerinin önerisi üzerine itfaiyeden yardım istendi ve gelen itfaiye ekibi şişen parmaktaki yüzüğü keserek çıkardı.

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Barış Çintimur, elindeki bıçağın kayması sonucu parmağını kesti. Kesilen parmak bir süre sonra iltihaplanarak şişti. Şişen parmaktaki yüzük nedeniyle acı içerisinde kalan Barış Çintimur, babası Abdullah Çintimur ile birlikte Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada sağlık ekipleri, yüzüğün parmak şişmiş ve yaralı halde iken çıkarılamayacığını belirterek, itfaiyeden yardım istenmesı önerisnde bulundular. Haber verilmesi üzerine kısa sürede hastaneye itfaiye ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin parmağa ağrı kesici iğne yapmasının ardından, itfaiye ekibi parmak ile yüzük arasına ince bir metal sac yerleştirdi ve elektrikli mini testere yüzüğü keserek çıkardı. Parmağındaki yara tedavi edilen Barış Çintimur, gümüş yüzüğü atarken uzun süre yüzük takmayı düşünmediğini söyledi.