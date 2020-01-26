Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun 'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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