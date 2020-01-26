Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç. (16) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayının şüphelisi Y.K.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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