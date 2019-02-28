Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklar Adliyede
1 saat önce
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Irak
uyruklu Msallam A.F.A.D.(19) yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Msallam A.F.A.D., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş.(15) ve B.S.'yi (16) gözaltına aldı. A.Ş. ve B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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