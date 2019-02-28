Son Dakika Haberleri: Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklar Adliyede

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklar Adliyede

1 saat önce

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklar Adliyede, System.String[]
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu Msallam A.F.A.D.(19) yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Msallam A.F.A.D., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş.(15) ve B.S.'yi (16) gözaltına aldı. A.Ş. ve B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

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