Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklara Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Irak
uyruklu Msallam A.F.A.D.(19) yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Msallam A.F.A.D., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş.(15) ve B.S.'yi (16) gözaltına aldı. A.Ş. ve B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren çocuklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:17 Kaynak: İHA
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