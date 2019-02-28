Son Dakika Haberleri: Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklara Adli Kontrol

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklara Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Çocuklara Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yalanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu Msallam A.F.A.D.(19) yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Msallam A.F.A.D., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş.(15) ve B.S.'yi (16) gözaltına aldı. A.Ş. ve B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren çocuklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Irak, Canik, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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