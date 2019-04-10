Son Dakika Haberleri: Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

35 dakika önce

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
kavga, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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