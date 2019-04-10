Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı
35 dakika önce
Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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