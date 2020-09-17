Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yatağan İlçe Merkezinde gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen 29 yaşındaki S.S., gittiği işletmede işletme sahibi olan 49 yaşındaki S.K. ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında işletme sahibi tartıştığı alkollü şahsı bıçakla yaraladı.

Bıçakla yaralanan şahıs polislerin çağırdığı ambulans ile tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, şüpheli şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bıçakla yaralama olayının şüphelisi S.K. suç aleti olan bıçak ile beraber yakalanarak gözaltına altına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında Yatağan Polis Merkezi Amirliğince işlemlerin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA