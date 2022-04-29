Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

29.04.2022 13:44
Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y. hastanelik oldu. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edinilen E.A. olaydan sonra kaçtı.

Irmak Polis Merkezi ekipleri E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Karşıyaka, Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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