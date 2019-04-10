Bıçakla Yaralama Şüphelisine Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. - SAMSUN
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