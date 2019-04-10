Son Dakika Haberleri: Bıçakla Yaralama Şüphelisine Gözaltı

Bıçakla Yaralama Şüphelisine Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Bıçakla Yaralama Şüphelisine Gözaltı, System.String[]
Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
Tekkeköy, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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