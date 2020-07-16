Bıçakla yaralama şüphelisinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bıçakla yaralama şüphelisinin korona virüs testi pozitif çıktı

Samsun'da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınan 3 kişiden birinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Samsun'da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınan 3 kişiden birinin korona virüs testi pozitif çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan U.D.Ö. 3 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. U.D.Ö.'yü bıçaklayan şahıs ve yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli S.B. ile olay sırasında yanında olan M.E. ve İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testi yapıldı. S.B.'nin test sonucu pozitif çıktı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan S.B. ise özel kıyafetli polisler tarafından özel kıyafet giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Koronavirüs, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla yaralama şüphelisinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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