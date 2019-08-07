Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında

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Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi