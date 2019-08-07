Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında
48 dakika önce
Samsun'da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
'da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Fatih Mahallesi
'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.M.Ş. (17) yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili O.F.Y. (14) ve E.S.'yi (15) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 çocuk Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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