Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında
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Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında

48 dakika önce

Samsun'da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında, System.String[]
Samsun'da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.M.Ş. (17) yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili O.F.Y. (14) ve E.S.'yi (15) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 çocuk Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Fatih Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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