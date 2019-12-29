Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan G.S., hafif şekilde yaralandı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili H.K.(17), S.Ç.(19) ve M.A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bıçaklama olayını yaptığı ileri sürülen H.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla İlgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN