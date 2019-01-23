Bıçakla Yaralamaya 9 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, mahkemece 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun
'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, mahkemece 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da E.A. (33) adlı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan E.M. (30) isimli zanlı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan E.M., mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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