Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da market sahibinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da market sahibinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Zeytinlik
Mahallesi Unkapanı Caddesi Hastanebaşı Sağlık Ocağı önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bıçaklı saldırıya uğrayan İ.S. (34) baldırından ve karnından yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.S. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıya gerçekleştiren F.K. (17) ve yanında bulunan G.Ö.(16) polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F.K.'nin daha önce, bıçaklanan market sahibinin iş yerinden hırsızlık yaptığı, marketçinin de onu sosyal medya hesabından 'hırsızlık yapanın F.K. olduğunu' yazıp fotoğrafını paylaştığı iddia edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:52 Kaynak: İHA
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