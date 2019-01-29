Son Dakika Haberleri: Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da market sahibinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da market sahibinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi Hastanebaşı Sağlık Ocağı önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bıçaklı saldırıya uğrayan İ.S. (34) baldırından ve karnından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.S. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıya gerçekleştiren F.K. (17) ve yanında bulunan G.Ö.(16) polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.K.'nin daha önce, bıçaklanan market sahibinin iş yerinden hırsızlık yaptığı, marketçinin de onu sosyal medya hesabından 'hırsızlık yapanın F.K. olduğunu' yazıp fotoğrafını paylaştığı iddia edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Zeytinlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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