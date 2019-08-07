Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralamaya gözaltı
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Bıçakla yaralamaya gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bıçakla yaralamaya gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.V.(31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken bıçakla yaralama olayına karışan S.A. (19) yakalanarak gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezinde sorgusu tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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