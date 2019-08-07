Bıçakla yaralamaya gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.V.(31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken bıçakla yaralama olayına karışan S.A. (19) yakalanarak gözaltına alındı. İlyasköy Polis
Merkezinde sorgusu tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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