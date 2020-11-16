Bıçakla yaralamaya tutuklama - Son Dakika

Bıçakla yaralamaya tutuklama

Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edinilen şahıs tutuklandı.

Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edinilen şahıs tutuklandı. Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında kavganın devamı olarak çıkan kavgada bıçaklanan D.C. (42) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.C. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.Ö., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve kendisinin saldırıya uğradığını ileri süren S.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son Dakika

PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu

Kızıl geyik avlayan eski Belediye Başkanı Kula: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım

Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi

Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı