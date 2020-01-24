Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

18 dakika önce

Burdur'da eğlence merkezinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Burdur'da eğlence merkezinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Burdur merkez Oluklaraltı mevkisindeki bir eğlence mekanına gelen olayda İsmail A. ve oğlu Cevahir A. mekanda bulunan Emre Taşçı (25) ile dışarıya çıkararak tartışmaya başladı. Daha önce husumeti bulanan taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Emre Taşçı, bıçakla yaralandı. Baba ve oğlu kavga sonrasında tabanca ile etrafa ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.


Şehir polis kameralarından kaçamadılar


Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Emre Taşçı'ya 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emre Taşçı bugün hayatını kaybetti.


Olay yerinden kaçan İsmail A. ve oğlu Cevahir A. gözaltına alındı. Sorgulama sonrasında Burdur Adliyesine çıkartılan Baba İsmail A. tutuklanırken, oğlu Cevahir A. serbest kaldı. - BURDUR

Emre Taşçı, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]