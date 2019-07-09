Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralanan kişi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
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Bıçakla yaralanan kişi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

42 dakika önce

Antalya'da 8 ay önce bıçaklanan 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu yaralı, yaşamını yitirdi.

Bıçakla yaralanan kişi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]
Antalya'da 8 ay önce bıçaklanan 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu yaralı, yaşamını yitirdi.
Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'ndeki bir restoranda 8 ay önce Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan Türkmenistan uyruklu sera işçisi Govsettin T. (25), kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Türkmenistan, Antalya, Kınık, Güncel
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