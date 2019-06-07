Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralanan muhtar yoğun bakıma alındı
Son Dakika Güncel Haber

Bıçakla yaralanan muhtar yoğun bakıma alındı

1 saat önce

Malkara ilçesinde çıkan kavgada muhtar bıçakla yaralandı.

Bıçakla yaralanan muhtar yoğun bakıma alındı, System.String[]
Malkara ilçesinde çıkan kavgada muhtar bıçakla yaralandı.
Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede (55) mahalledeki bir nişan töreninde havaya silahla ateş edenleri uyardı.
Bunun üzerine çıkan arbedede muhtar Dede bıçaklandı.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine ardından Çorlu Devlet Hastanesine nakledilen Dede'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Dede'yi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Aşkın T. (28) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralanan muhtar yoğun bakıma alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]