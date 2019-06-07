Bıçakla yaralanan muhtar yoğun bakıma alındı
1 saat önce
Malkara ilçesinde çıkan kavgada muhtar bıçakla yaralandı.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan kavgada muhtar bıçakla yaralandı.
Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede (55) mahalledeki bir nişan töreninde havaya silahla ateş edenleri uyardı.
Bunun üzerine çıkan arbedede muhtar Dede bıçaklandı.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine ardından Çorlu
Devlet Hastanesine nakledilen Dede'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Dede'yi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Aşkın T. (28) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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