Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi

1 saat önce

Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans beklediSAMSUN – Samsun'da iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi
SAMSUN – Samsun'da iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı şahsın tabure üzerinde oturup ambulans beklerken tespih sallaması dikkat çekti.
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde büfe işleten Serdar A. dükkanın önünde dururken yan tarafta bulunan pasajda esnaflık yapan H.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçakla saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken sol bacağından yaralanan şahıs ise dükkanının önünde polis ekiplerini arayarak bıçakla yaralandığını ifade etti. Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Tespih salladı
Bu sırada tabure üzerinde oturarak sağlık ekiplerini bekleyen yaralı şahsın bir taraftan isyan ederken bir taraftan ise tespih sallaması dikkat çekti. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı
Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından ise yaralamada kullanıldığı tahmin edilen bıçak ele geçirildi. Olay yerinden kaçan H.Y. ise kısa sürede ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:41 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]