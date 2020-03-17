Bıçakla yeğeni ve arkadaşını öldüren şüpheliyle ağabeyi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçakla yeğeni ve arkadaşını öldüren şüpheliyle ağabeyi tutuklandı - Son Dakika

Bıçakla yeğeni ve arkadaşını öldüren şüpheliyle ağabeyi tutuklandı

6 saat önce

Konya'da, alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğeni ile arkadaşını öldüren şüpheli ve ağabeyi tutuklandı.

Bıçakla yeğeni ve arkadaşını öldüren şüpheliyle ağabeyi tutuklandı, System.String[]

Konya'da, alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğeni ile arkadaşını öldüren şüpheli ve ağabeyi tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) aradı, ikili alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitti.

Burada devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö, ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan ve Uğur kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Ö. ile olaya karışan ağabeyi Adem Ö'yü (39) gözaltına aldı.

Hüseyin Ö'nün, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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