Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı

09.07.2022 16:17
Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı

TRABZON'un Of ilçesinde Yusuf E. (31), alkol aldıkları sırada arkadaşı Müslüm Cengiz'i (25) bıçakladı.

TRABZON'un Of ilçesinde Yusuf E. (31), alkol aldıkları sırada arkadaşı Müslüm Cengiz'i (25) bıçakladı. Cengiz, hastanede kurtarılamadı, olayın ardından Yusuf E. ise bir evden çalıp, giydiği kıyafetle kaçmak üzereyken yakalandı.

Olay, dün gece ilçenin Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede tavuk döner satışı yapılan dükkanda çalışan Yusuf E., arkadaşı Müslüm Cengiz ile kaldıkları evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Cengiz'i bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İnceleme başlatan ekipler, cinayet şüphelisini, olaydan 14 saat sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle üzerini değiştirip, kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Yusuf E., sorgusu için emniyete götürüldü.


YORUMLAR
500
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçarken yakalandı Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçarken yakalandı
Kaynak: DHA

Müslüm, Of, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 16:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement