Son Dakika Haberleri: Bıçakladığı Bedensel Engelli Kuru Yemişçiyi, Boğazını Keserek Öldürdü (2)

Bıçakladığı Bedensel Engelli Kuru Yemişçiyi, Boğazını Keserek Öldürdü (2)

29 dakika önce

GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı.

Bıçakladığı Bedensel Engelli Kuru Yemişçiyi, Boğazını Keserek Öldürdü (2), System.String[]
GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı. 

'Uyuşturucu madde satmak' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden bir hafta önce izinli olarak çıktığı belirlenen Gürsel K.'nin, Muktedir Çapur'u öldürüp, 160 lira ve 6 paket sigarayı gasbettiği tespit edildi. Gürsel K.'nin, Çapur'u, boğazını kesmeden önce vücudunun 30 yerinden bıçakladığı belirlendi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

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