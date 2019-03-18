Bıçakladığı Bedensel Engelli Kuru Yemişçiyi, Boğazını Keserek Öldürdü (2)
29 dakika önce
GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı.
GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı.
'Uyuşturucu madde satmak' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden bir hafta önce izinli olarak çıktığı belirlenen Gürsel K.'nin, Muktedir Çapur'u öldürüp, 160 lira ve 6 paket sigarayı gasbettiği tespit edildi. Gürsel K.'nin, Çapur'u, boğazını kesmeden önce vücudunun 30 yerinden bıçakladığı belirlendi.
Ergün AYAZ- Alişan
KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:00 Kaynak: DHA
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