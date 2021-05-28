Bıçakladığı doktor intiharını engellemiş - Son Dakika

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'in, kendisini bıçaklayarak ağır yaralayan hastası Bayram N.'nin daha önce intiharını önlediğini söyledi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde dün meydana gelen olayda psikiyatri hastası Bayram N., ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'e bıçakla saldırdı. Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. İskender'in, saldırıda kopan bir parmağı yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatla yerine dikildi. İskender'in tedavisi, ameliyatın ardından serviste devam ediyor.

'10 GÜN ÇOK KRİTİK OLACAK'Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, yaralı doktoru hastanede ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti vermekten başka düşüncesi olmayan doktora hasta tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini belirterek şöyle dedi: "Sırtından ciddi bir yaralanma oldu. ve sağ elindeki parmağında ciddi bir yaralanması oldu. Parmaklarının bir tanesinde tam bir kesi vardı. 4,5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında tekrardan dikildi. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi hayati organlara yakın bir bölge orası. Oldukça üzüntülü. 1 yıldan fazladır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önünde olan sağlık çalışanları kendi evlerine dahi gidemezken bu sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. Şu an içeride sağlık çalışanlarında moral motivasyon düşüklüğü var. Son 2 yıldır sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Biz de her türlü gelişmeyi iletiyoruz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanmaması arzuyla son bulmasını umut ediyoruz."'İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ENGELLEMİŞTİ'Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise doktoru bıçaklayan hastanın daha önce hastanede ameliyat olduğunu, ayak parmaklarının kesildiğini ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu: "Hasta yara yerine bağlı şikayetleri için doktora geliyor. Doktor arkadaşlar da bir sıkıntısı olmadığını söylüyorlar. İşin ilginç yanı bıçakladığı doktor arkadaş daha önce bu hastanın intihar girişimini engelleyen arkadaş. Psikolojik tedavisi devam eden ve poliklinikte kontrolü devam eden bir hasta. Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Arkadaşımız 3 yıllık asistan, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu. Bu doktor arkadaşlarımızın şevkini kıran yaralayan bir şey. Hem de Kovid döneminde böyle bir şey olması çok üzücü."'ARKASI DÖNÜKKEN SIRTINDAN BIÇAKLIYOR'Prof. Dr. Kılıç, doktorun sırtı dönükken bıçaklı saldırıya uğradığını, olayın planlanarak yapıldığını bildirerek "Öğlen geliyor akşama kadar ayrılmıyor. Bıçak yanındaymış, tasarlanmış bir olay acı olan bu. Engelleyici olması için yeterli cezanın verilmesi gerekiyor. Doktoru ziyaret ettik, olayı defalarca anlattı. Doktor bir şey hatırlamadığını, arkası dönükken sırtından yapılan bir saldırı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bayram N., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Ankara