Bıçakladığı doktor, intiharını engellemiş (2) - Son Dakika

SAĞLIK-SEN'DEN BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTORA ZİYARET

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri hastası Bayram N.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti. Semih Durmuş, doktor İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından üzüntüsünü dile getiren Durmuş, "Genel sağlık durumu çok şükür iyi. 'Sağlık' ve 'şiddet' yan yana anılmaması gereken 2 kelime; ancak her gün saldırı haberi ile sarsılıyoruz. Artık yeter" dedi.