Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı - Son Dakika

Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı

6 saat önce

Adana'da bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen eşiyle aynı ambulansta hastaneye giden koca gözaltına alındı.

Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen eşiyle aynı ambulansta hastaneye giden koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde oturan Ömer K, 112 Acil Servis'i arayarak eşi Ayşe K'nin yaralandığını belirtti.

Olay yerine gelen ekipler, bıçakla sırt, bel ve göğsünden ağır yaralandığı tespit edilen kadını ambulansa aldı. Eşiyle aynı ambulansa binen Ömer K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Ayşe K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı
Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 04:20:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]