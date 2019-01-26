Son Dakika Haberleri: Bıçakladığı İş Ortağının Ölüp Ölmediğini Sordu

Bıçakladığı İş Ortağının Ölüp Ölmediğini Sordu

1 saat önce

Konya'da iş ortağını para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Bıçakladığı İş Ortağının Ölüp Ölmediğini Sordu, System.String[]
Konya'da iş ortağını para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Yakup E. (61) kauçuk işi yaptığı ortağı Sefa Uyanık (54) ile merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi'nde araçla seyir halindeyken tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup E, Uyanık'ı bıçakla yaraladıktan sonra araçtan inip kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yakup E, olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Onu 4 kere uyardığım halde dinlemedi." dedi.

Şüpheli, gazetecilere, ortağı için "Öldü mü?" sorusunu da yöneltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Meram, Konya, 3. Sayfa
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