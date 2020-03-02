Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı - Son Dakika

Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tartıştığı Muhammet K.'nin (21) bıçakladığı Mehmet Akkaş (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tartıştığı Muhammet K.'nin (21) bıçakladığı Mehmet Akkaş (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Muhammet K., polis ekiplerince otoparkta yakalanıp, gözaltına alındı.

Tavşanlı'da şirkette çalışan Muhammet K., dün gece, tütün satılan iş yerinde Mehmet Akkaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Muhammet K., Akkaş'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Akkaş, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ekibi geldi. Mehmet Akkaş, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammet K. ise polis ekiplerince Tavşanlı- Kütahya çevre yolundaki alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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